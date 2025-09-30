Colombiano Cementos Argos distribuirá US$230 millones mediante readquisición de acciones

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - La colombiana Cementos Argos anunció el martes que distribuirá US$230 millones, producto de la desinversión en sus operaciones en Estados Unidos, a través de un mecanismo de readquisición de acciones.

El mecanismo de distribución de utilidades mediante la recompra de acciones consiste en que la empresa adquiere sus propios títulos en el mercado, reduciendo el número de acciones en circulación, lo que aumenta el valor de los títulos restantes y representa una forma de devolver valor a los accionistas sin distribuir efectivo.

Summit Materials y Cementos Argos fusionaron el año pasado sus operaciones en Estados Unidos en una transacción en la que la compañía colombiana recibió US$3200 millones en efectivo y acciones para conformar una plataforma líder en el sector de los materiales de construcción.

El período de aceptación de ofertas se extenderá por un plazo de entre 20 y 25 días hábiles, iniciando desde la fecha de formulación, con límite de ejecución el 14 de noviembre de 2025, precisó Cementos Argos en un comunicado.

"Los recursos objeto de esta distribución representan menos del 10% de la caja actual de Cementos Argos, por lo que esta decisión no compromete la sólida posición financiera de la compañía ni altera su plan de crecimiento estratégico enfocado en el mercado de Estados Unidos", explicó la empresa.

Cementos Argos es filial del conglomerado industrial Grupo Argos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)