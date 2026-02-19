Colombiano Cementos Argos espera subir exportaciones a Venezuela a más de 5.000 toneladas mensuales

BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - El colombiano Cementos Argos espera incrementar sus exportaciones de cemento a Venezuela por encima de las 5.000 toneladas al mes "muy pronto", desde las 1.000 toneladas que está enviando actualmente, dentro de su plan de crecimiento en la región, dijo el jueves el presidente de la compañía, Juan Esteban Calle.

"Estratégicamente, estamos bien posicionados para un crecimiento continuo en la región durante la recuperación de Venezuela, donde nuestra marca ya goza de un sólido reconocimiento en preparación para la transición en Venezuela", declaró Calle en una llamada con inversionistas.

"Comenzamos a posicionar nuestra marca en el mercado desde 2023. Hoy en día, exportamos cerca de 1.000 toneladas de cemento blanco al mes y estamos incrementando las exportaciones a cerca de 900 clientes que cubren 23 estados y los distritos de Caracas, con el objetivo de superar las 5.000 toneladas mensuales muy pronto", explicó. (Nelson Bocanegra)