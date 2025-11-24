LA NACION

Colombiano Ecopetrol advierte riesgo de apagado de campo de producción de gas por bloqueos de comunidad

BOGOTÁ, 24 nov (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol y su filial Hocol advirtieron el lunes que existe el riesgo de tener que apagar su campo de producción de gas Guajira, debido a bloqueos de una comunidad, que podría llevar a suspender el abastecimiento del combustible en el norte y el centro del país.

El campo Guajira, ubicado en el Complejo Ballena, produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día, clave para el abastecimiento del país sudamericano.

Ecopetrol explicó que los bloqueos por parte de la comunidad de Carrapiñapule a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, se registran desde el pasado 3 de noviembre.

(Reporte de Nelson Bocanegra)

