Colombiano Ecopetrol lanzará proceso para contratación de proyecto de regasificación

BOGOTÁ, 6 oct (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol lanzará un proceso para la contratación de un proyecto de regasificación en su terminal marítimo de Coveñas, en el norte del país, dijo el lunes el presidente del conglomerado, Ricardo Roa.

La solicitud de ofertas vinculantes para el proyecto se iniciará el 14 de octubre y se espera hacer la adjudicación antes de finalizar el año, agregó Roa en una conferencia de prensa.

El anuncio se presenta en momentos en que el país sudamericano enfrenta un déficit de gas para abastecer la demanda interna, que lo ha llevado a incrementar sus importaciones.

"Ya tenemos aprobados prácticamente los recursos para hacer las inversiones de las adecuaciones a nuestra infraestructura, en no más de un mes debemos estar adjudicando el contrato y la apuesta es que esté listo en el primer trimestre de 2027, es el máximo plazo", dijo Roa.

El directivo mencionó que 20 empresas han mostrado interés en el proyecto, con el que se estima alcanzar una importación de hasta 400 millones de pies cúbicos día al 2030.

El proyecto contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), que recibirá cargamentos de gas natural licuado importado.

(Reporte de Nelson Bocanegra)