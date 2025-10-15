Colombiano Ecopetrol mantiene reducción en producción y refinerías por mantenimiento a terminal

BOGOTÁ, 15 oct (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol mantiene la reducción de su producción de hidrocarburos y la operación de algunas unidades de sus refinerías como contingencia por el mantenimiento de la terminal de regasificación de gas natural licuado SPEC, dijo el miércoles el presidente del conglomerado, Ricardo Roa.

Los comentarios de Roa se registraron luego de que la terminal de regasificación de gas natural licuado SPEC informó que presentaba una interrupción automática del sistema eléctrico tras haber culminado un mantenimiento de cinco días el martes a la medianoche.

"Hemos estresado nuestros activos como nunca antes, reduciendo la producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción", dijo Roa en un congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cartagena.

"Entonces, todavía no podemos hacer el parte de victoria, pero seguimos trabajando con la expectativa de que rápidamente resolvamos la situación", agregó.

(Reporte de Nelson Bocanegra)