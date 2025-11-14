Colombiano Ecopetrol perforará más pozos en 2025; ejecutaría 90% de inversiones

BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol podría cerrar el 2025 con cinco pozos exploratorios perforados adicionales a la meta, al tiempo que ejecutaría inversiones por unos US$6.300 millones, el 90% de su plan inicial, dijeron el jueves los vicepresidentes de la petrolera en una entrevista con Reuters.

Más temprano, Ecopetrol informó que entre enero y septiembre cumplió con la meta para todo el año de perforar 10 pozos exploratorios.

Además, los directivos revelaron que Ecopetrol cerraría el 2025 con una caja disponible de entre 12 billones de pesos y 14 billones de pesos.

En tanto, el conglomerado energético espera hacer un anuncio antes de cerrar este año relacionado con la vinculación de un socio para incrementar producción y reservas de hidrocarburos en uno de sus campos. (Reporte de Nelson Bocanegra)