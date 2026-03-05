Colombiano Ecopetrol podría requerir deuda adicional para crecimiento inórganico, ve oportunidades en Venezuela
BOGOTÁ, 5 mar (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol podría requerir de endeudamiento adicional este año en caso de identificar posibilidades de crecimiento inorgánico como adquisiciones o compras de activos, dijo el jueves el vicepresidente financiero del conglomerado, Camilo Barco.
"En caso de identificar oportunidades de crecimiento inorgánico, estas podrían requerir deuda adicional, siempre bajo la premisa de preservar un nivel de apalancamiento controlado", precisó Barco en una llamada con inversionistas.
Además, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que Ecopetrol pidió nuevamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el levantamiento de restricciones para negociar con Venezuela, país con el que ve varias oportunidades de intercambio de transacciones de productos energéticos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)