Colombiano Ecopetrol podría requerir deuda adicional para crecimiento inórganico, ve oportunidades en Venezuela

BOGOTÁ, 5 mar (Reuters) - El grupo ‌energético colombiano Ecopetrol ‌podría ⁠requerir de endeudamiento adicional este año ​en caso ⁠de ⁠identificar posibilidades de crecimiento ​inorgánico como adquisiciones o compras ‌de activos, dijo ​el jueves ​el vicepresidente financiero del conglomerado, Camilo Barco.

"En caso de identificar oportunidades de crecimiento inorgánico, estas podrían ​requerir deuda adicional, siempre ⁠bajo la premisa de preservar un ‌nivel de apalancamiento controlado", precisó Barco en una llamada con inversionistas.

Además, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ‌dijo que Ecopetrol pidió nuevamente a la ⁠Oficina de Control ‌de Activos Extranjeros (OFAC, por ⁠sus siglas ⁠en inglés) el levantamiento de restricciones para negociar con Venezuela, país con el que ‌ve varias ​oportunidades de intercambio de transacciones de productos energéticos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado ‌por Luis Jaime Acosta)