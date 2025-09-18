Colombiano Ecopetrol superaría meta de pozos en 2025, busca socios para campos de producción

Por Nelson Bocanegra

BARRANQUILLA, Colombia, 18 sep (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol superaría su meta de perforación de pozos exploratorios entre un 20% y 40% este año, mientras busca socios para desarrollar un portafolio de cinco campos de producción, dijo el jueves a Reuters el vicepresidente de hidrocarburos de la empresa, Rafael Guzmán.

Ecopetrol estableció un objetivo de perforación de 10 pozos exploratorios durante 2025.

De esa meta, la petrolera perforó seis pozos en el primer semestre, de los cuales dos fueron exitosos, dos se encuentran en evaluación y los dos restantes no presentaron manifestaciones comerciales de hidrocarburos.

Además, la petrolera, controlada mayoritariamente por el Estado colombiano, espera conseguir en un periodo de un año y medio socios para desarrollar un portafolio de cinco campos de producción de crudo que posee el conglomerado, aseguró Guzmán en una entrevista con Reuters.

El directivo precisó que la producción de Ecopetrol se encuentra por encima de los 751.000 barriles de petróleo equivalentes por día, con lo que se lograría cumplir con la meta de entre 740.000 y 750.000 barriles.

En tanto, Guzmán dijo que el conglomerado energético espera reponer al menos el 100% de las reservas de crudo, lo que significa que, por cada barril producido, la empresa incorpore la misma cantidad a sus reservas. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)