Colombiano Ecopetrol superaría meta de pozos en 2025, podría cumplir meta de producción

Por Nelson Bocanegra

BARRANQUILLA, Colombia, 18 sep (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol superaría su meta de perforación de pozos exploratorios entre un 20% y 40% este año, al tiempo que apunta a cumplir con su meta de producción, dijo el jueves a Reuters el vicepresidente de hidrocarburos de la empresa, Rafael Guzmán.

Ecopetrol estableció un objetivo de perforación de 10 pozos exploratorios durante 2025.

De esa meta, la petrolera perforó seis pozos en el primer semestre, de los cuales dos fueron exitosos, dos se encuentran en evaluación y los dos restantes no presentaron manifestaciones comerciales de hidrocarburos.

"Yo creo que vamos a hacer más de los 10 (pozos) presupuestados, yo diría que un 20% a 40% más de esa cifra puede ser", dijo Guzmán a Reuters al margen de un congreso de petróleo, gas y energía del gremio Acipet.

El directivo reveló que la producción de Ecopetrol se encuentra por encima de los 751.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

"Vamos muy bien para cumplir nuestra meta, que está entre 740.000 y 750.000 barriles", afirmó. "Tuvimos dificultades de entorno que nos han limitado la producción, pero en buena parte la hemos superado y hemos mostrado, pues, que el potencial es total".

En tanto, Guzmán reveló que Ecopetrol, controlada mayoritariamente por el Estado colombiano, espera conseguir en un periodo de un año y medio socios para desarrollar un portafolio de cinco campos de producción de crudo que posee el conglomerado.

"Lo que estamos haciendo es un proceso de dilución en el cual dejamos entrar a un socio que trae el capital para inversión, también trae los recursos, personas y demás para ejecutar esas inversiones y compartimos la producción de esos campos", explicó Guzmán.

El directivo sostuvo que con la alianza de socios Ecopetrol incrementa su producción y reservas sin tener que realizar inversiones de recursos, lo que mejora el retorno en capital.

"Hemos tenido múltiples ofertas, es decir, sí hay interés de compañías en esos esquemas. Es una forma de rehabilitar y redesarrollar algunos campos que tenemos en Ecopetrol", sostuvo. "Es un cronograma que yo creo que por un año o año y medio más vamos a estar en ese proceso".

"Estamos reponiendo lo que vamos consumiendo y eso le daría sostenibilidad a la compañía.

Nuestro objetivo de este año es lograr reemplazar el 100% de las reservas", agregó.

Guzmán explicó que los acuerdos que se buscan con las empresas se asemejan a uno que Ecopetrol firmó en diciembre del año pasado con Parex Resources, en el que la multinacional canadiense acordó invertir US$268 millones.

En tanto, Guzmán dijo que el conglomerado energético espera reponer al menos el 100% de las reservas de crudo, lo que significa que, por cada barril producido, la empresa incorpore la misma cantidad a sus reservas. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta y Javier Leira)