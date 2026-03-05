Colombiano Ecopetrol ve oportunidades en Venezuela, inversiones en máximos por buenos precios

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 5 mar (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol pidió de nuevo a ‌la Oficina de ‌Control ⁠de Activos Extranjeros de Estados Unidos levantar las restricciones para negociar con Venezuela, país con el que ve oportunidades de intercambio de productos energéticos, ​dijo el ⁠jueves ⁠el presidente del conglomerado, Ricardo Roa.

Además, Ecopetrol proyectó que las inversiones para este año estarían ​más cerca del monto máximo del rango que se fijó como meta, de ‌entre 22 y 27 billones de pesos (5.793 ​millones de dólares a 7.109,6 millones de ​dólares), ante el incremento de los precios del crudo derivado del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

Roa mencionó que Ecopetrol ha identificado oportunidades con Venezuela, como el intercambio de electricidad a cambio de gas.

"Podemos intercambiar también recursos de productos o de crudos livianos que ​hay en abundancia en Venezuela, y a partir de esas identificaciones que hemos hecho de oportunidades es que hemos ⁠requerido en la semana anterior a la OFAC el levantamiento de las restricciones para poder entrar en ‌la materialidad", explicó Roa en una llamada con inversionistas.

En tanto, Ecopetrol revisaría en abril si incrementa su plan de inversiones de 2026 en caso de que se mantenga la tendencia alcista de los precios del petróleo por el conflicto en el Medio Oriente.

"Continuaremos con el propósito de optimizar el costo financiero y la estructura de deuda, al tiempo ‌que reforzaremos la liquidez y la flexibilidad asociada al capital de trabajo", dijo por su ⁠parte Camilo Barco, vicepresidente financiero del conglomerado.

No obstante, Barco dijo que Ecopetrol podría ‌requerir endeudamiento adicional este año en caso de identificar posibilidades de crecimiento ⁠inorgánico como adquisiciones o compras de activos.

"En caso de ⁠identificar oportunidades de crecimiento inorgánico, estas podrían requerir deuda adicional, siempre bajo la premisa de preservar un nivel de apalancamiento controlado", explicó.

La petrolera anunció que propondrá a los accionistas el 27 de marzo distribuir un dividendo de 110 pesos por acción, equivalente al 50% ‌de la utilidad del año pasado.

La ​acción de Ecopetrol subía un 7,34% a 2.340 pesos en la primera hora de negocios de la Bolsa de Valores de Colombia, en tanto que el ADR en la Bolsa de Nueva York subía ‌un 6,9% a 12,39 dólares. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)