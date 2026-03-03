Colombiano Grupo Argos proyecta reducir deuda, recomprar acciones y regresar a Venezuela

BOGOTÁ, 3 mar (Reuters) - El colombiano Grupo Argos propondrá recomprar acciones por 500.000 millones de pesos (132,7 ‌millones de dólares) en ‌los ⁠próximos tres años, informó el martes el saliente presidente del mayor conglomerado industrial del país, Jorge Mario Velásquez.

Además, el conglomerado proyecta reducir su ​deuda neta ⁠a alrededor ⁠de 300.000 millones de pesos al 2030, desde el monto actual de 1 billón ​de pesos, en tanto que estima multiplicar el valor del portafolio en ‌1,9 veces.

Velásquez se retira del grupo a ​partir de abril tras cumplir su edad ​de pensión y será reemplazado por Juan Esteban Calle, quien actualmente dirige Cementos Argos.

"Esta será mi última llamada de resultados como presidente de Grupo Argos (...), con mucha satisfacción debo decir que cumplimos plenamente los compromisos y las metas que nos habíamos trazado", dijo Velásquez ​en una llamada con inversionistas.

Grupo Argos informó el lunes que su utilidad neta se contrajo un 38% interanual ⁠en 2025 a 2,81 billones de pesos (746 millones de dólares), afectada por varios eventos no recurrentes, como la ‌utilidad extraordinaria que obtuvo en 2024 por la combinación de activos de Cementos Argos USA y Summit Materials, así como los réditos obtenidos de la escisión con Grupo SURA.

Excluyendo los ingresos no recurrentes de 2024, durante 2025 la utilidad neta consolidada de Grupo Argos fue de 1,1 billones de pesos (292 millones de dólares), 3,4 veces la ‌del año previo.

En tanto, Velásquez explicó que buscará recuperar los activos que le fueron ⁠expropiados a su filial Cementos Argos sin indemnización en Venezuela en 2006, dentro ‌de sus planes para regresar al país vecino.

"Cementos Argos (...) tiene ⁠las capacidades necesarias para retomar su posición en ese país ⁠y continuar avanzando en los procesos judiciales de reclamación por la expropiación de sus activos ocurrida en el año 2006 y que nunca ha sido pagada ni reconocida, con miras a explorar todas las alternativas que permitan lograr una compensación definitiva", ‌afirmó Velásquez.

El pasado 19 de febrero, ​Cementos Argos anticipó que planea incrementar sus exportaciones de cemento a Venezuela por encima de las 5.000 toneladas al mes "muy pronto", desde las 1.000 toneladas actuales, dentro de su plan de crecimiento en la región.

(1 dólar = ‌3.768,73 pesos) (Nelson Bocanegra y Aida Peláez, editado por Luis Jaime Acosta)