Colombiano Grupo Cibest acuerda vender Banistmo a Inversiones Cuscatlán

BOGOTÁ, 18 dic (Reuters) - El conglomerado financiero colombiano Grupo Cibest anunció el jueves que acordó vender su filial panameña Banistmo a Inversiones Cuscatlán Centroamérica.

Inmediatamente Cibest no suministró el valor de la transacción, que se cerrará en los próximos meses, previo a las autorizaciones regulatorias de las autoridades de Panamá.

"El perímetro de la transacción incluye a todas las sociedades subordinadas de Banistmo, tales como Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A.", precisó Cibest en un comunicado.

Inversiones Cuscatlán tiene operaciones consolidadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.

"La presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco offshore, y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales", precisó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, citado en el documento.

(Reporte de Nelson Bocanegra)