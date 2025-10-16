Colombiano: Grupo Energía Bogotá lanza bono a 10 años por US$500 millones: IFR

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - El colombiano Grupo Energía Bogotá (GEB) salió el jueves al mercado internacional con una emisión de bonos senior no garantizados a 10 años por US$500 millones, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.

La colocación se lanzó con un margen de 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense (T+180 pb).

De acuerdo con IFR, la guía inicial de precios se ubicó en la zona de T+185 pb más/menos 5 pb.

El bono, con vencimiento el 22 de octubre de 2035, se emitirá con denominaciones de US$200.000 y múltiplos de US$1000. Se espera que el precio final se fije más tarde el jueves.

Los bancos BBVA, J.P. Morgan y Scotiabank actúan como coordinadores globales y joint bookrunners de la transacción.

GEB planea utilizar los fondos para financiar parcialmente su plan de inversiones 2023–2027, que busca fortalecer su red de transmisión eléctrica y expandir operaciones en gas y energías renovables en América Latina, dijo IFR. La liquidación está prevista para el 22 de octubre de 2025.

Grupo Energía Bogotá (GEB) es un holding regional líder en transporte y distribución de electricidad y gas natural, con operaciones directas y participaciones en empresas clave en Colombia, Perú y Brasil.

(Escrito por Javier Leira, editado por Nelson Bocanegra)