Colombiano Grupo SURA alcanzaría utilidad neta de entre 2,3 y 2,5 billones de pesos en 2026

BOGOTÁ, 27 feb (Reuters) - El holding colombiano de inversiones Grupo SURA alcanzaría una utilidad neta de entre 2,3 y 2,5 billones de pesos (entre US$614 y US$667,4 millones) durante 2026, dijo el viernes el presidente del conglomerado, Ricardo Jaramillo.

"Con este marco mantenemos nuestro norte de crecimiento rentable y disciplina de capital", dijo Jaramillo en una llamada con inversionistas.

Grupo SURA reveló el jueves que su utilidad neta aumentó un 39,9% interanual en 2025, a 2,32 billones de pesos (US$627,4 millones) aunque anotó una caída durante el cuarto trimestre del 3,6% a 236.642 millones de pesos (US$63,9 millones) frente a igual período de 2024.

(1 dólar = 3.745,78 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)