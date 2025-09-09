Colombiano: Grupo Sura gestiona créditos por US$456,2 millones para sustituir endeudamiento actual

BOGOTÁ, 9 sep (Reuters) - El holding colombiano de inversiones Grupo SURA informó el martes que gestiona dos operaciones de crédito con el BBVA y el Banco de Bogotá por un total de 1,8 billones de pesos (US$456,2 millones) para sustituir endeudamiento actual.

Grupo SURA explicó que desembolsó un crédito por 800.000 millones de pesos con Banco de Bogotá a cinco años de plazo para realizar un prepago parcial del crédito suscrito bajo la modalidad de Club Deal en marzo de 2024.

Adicionalmente, con el BBVA Colombia suscribió una línea de crédito comprometida por un billón de pesos, que principalmente serían destinados al pago de los bonos internacionales con vencimiento en abril de 2026.

"Estas operaciones no implican un incremento del endeudamiento actual de la compañía, y hacen parte de su estrategia para optimizar las condiciones de moneda, tasa y plazo de las obligaciones financieras vigentes", precisó Grupo SURA en un comunicado.

(US$1 = 3945,29 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)