Colombiano: Grupo Sura proyecta utilidad neta cercana a 2 billones de pesos en 2025: vicepresidente financiero

BOGOTÁ, 15 ago (Reuters) - La utilidad neta del holding colombiano de inversiones Grupo SURA totalizaría cerca de 2 billones de pesos en el 2025 (US$494 millones), estimó el viernes el vicepresidente financiero del conglomerado, Juan Esteban Toro, en una llamada con inversionistas.

La nueva estimación está por encima de una previa de entre 1,7 y 1,9 billones de pesos para el año.

"Estamos viendo que con las tendencias y lo que estamos observando en cada una de las compañías del portafolio es un número que está bastante alcanzable frente a lo que es recurrente de utilidades ordinarias de nuestro negocio", afirmó Toro. "Sí estamos viendo una capacidad de exceder y estar alrededor de este nivel para el año 2025".

Grupo SURA reportó el jueves que su utilidad neta en el segundo trimestre aumentó un 116,9% interanual a 701.805 millones de pesos (US$174,5 millones).

En tanto, en el primer semestre, la ganancia neta del conglomerado aumentó un 33,5% interanual a 1,2 billones de pesos (US$296,4 millones).

(US$1 = 4048,74 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)