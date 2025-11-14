Colombiano Grupo SURA proyecta utilidad neta de entre 2,3 y 2,4 billones de pesos para 2025
BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - El holding colombiano de inversiones Grupo SURA acumularía una utilidad neta de entre 2,3 y 2,4 billones de pesos (entre US$618,3 y US$645,2 millones) para 2025, dijo el viernes el presidente del conglomerado, Ricardo Jaramillo.
Para 2028 el holding buscará llegar a una utilidad neta de 3,3 billones de pesos (US$887,1 millones), agregó.
"Este desempeño confirma la trayectoria de rentabilidad de nuestro portafolio financiero", dijo Jaramillo en una llamada con inversionistas.
Grupo SURA reportó una utilidad neta de 866.771 millones de pesos en el tercer trimestre, superior en un 73% al mismo periodo del año pasado.
(1 dólar = 3.719,60 pesos)
(Reporte de Nelson Bocanegra)
