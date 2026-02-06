Colombiano James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS a meses del Mundial

6 feb (Reuters) -

El capitán de Colombia, James Rodríguez, fichó el viernes por el Minnesota United, lo que supone su séptimo club desde que dejó el Real Madrid en 2020, y otra liga más en el periplo del ganador de la Bota de Oro del Mundial 2014

El club de la Major League Soccer anunció que el centrocampista de 34 años firmó un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club de ampliarlo hasta diciembre de 2026

"James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia en los más altos niveles del fútbol son incuestionables. Estamos muy contentos de incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo", dijo el director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, en un comunicado

Rodríguez ganó la Bota de Oro en el Mundial de Brasil, lo que le valió el fichaje por el Madrid, se ha convertido en una especie de nómada futbolístico en los últimos años

Desde la temporada 2019-20, el centrocampista ha jugado en varios continentes para el Everton, el Al-Rayyan, el Olympiacos, el Sao Paulo, el Rayo Vallecano y el León antes de recalar en Minnesota

"Estoy muy contento por este nuevo capítulo en mi vida. Espero estar en mi mejor momento para poder llevar alegría a esta ciudad y a todas las personas que han depositado su confianza en mí", dijo Rodríguez. (Reportaje de Rohith Nair en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)