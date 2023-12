El colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones y el uruguayo Jonathan Rodríguez -ambos delanteros- sumaron un título de liga a sus carreras al contribuir en la consagración de las Águilas del América como campeonas del torneo Apertura-2023 del fútbol mexicano.

El domingo, el América goleó 3-0 a los Tigres en el partido de vuelta de la final y se adjudicó el campeonato con un marcador global de 4-1. Quiñones y Rodríguez participaron en los dos juegos de la serie.

- Quiñones es pentacampeón -

Quiñones fue titular en ambos partidos de la final. En el juego de ida celebrado el jueves en el estadio Universitario, el colombiano-mexicano provocó un penalti con el que las Águilas del América sacaron el empate de visita 1-1.

La vuelta se jugó el domingo en el estadio Azteca y el partido se fue al alargue tras un empate sin goles en los 90 minutos. A los 33 segundos del primer tiempo extra, Quiñones hizo el gol para encaminar al América a una victoria de 3-0 (4-1) global.

Al término del partido, Quiñones fue reconocido por la Liga MX como el Mejor Jugador de la final.

"El hombre clave somos todos porque luchamos, tuvimos un gran grupo para ser campeones", dijo Quiñones quien llegó como refuerzo de las Águilas para este torneo recién terminado. "Me siento muy feliz y contento, y agradecido con América".

A lo largo del torneo, Quiñones fue el mejor anotador del América con 10 goles: seis en la fase regular más cuatro en la liguilla.

Este fue el quinto título de Quiñones en la liga mexicana. Antes se coronó en el Apertura-2016 y Apertura-2019 con los Tigres donde tenía escasa participación.

También fue bicampeón con el Atlas en el Apertura-2021 y Clausura-2022 donde tuvo mayor relevancia.

- Tercera corona para "Cabecita" -

Por su lado, Jonathan Rodríguez, jugador del América desde el torneo Apertura-2022, participó como jugador de relevo en los dos partidos de la final.

En el partido de ida ingresó al minuto 83 y en el de vuelta al 76. En el segundo juego anotó el 3-0 al 120.

En su tercer torneo como jugador americanista, el atacante uruguayo registró siete goles.

Para "Cabecita" Rodríguez este es su tercer campeonato en el fútbol mexicano. Previamente se coronó con Santos en el Clausura-2018 y con Cruz Azul en el Clausura-2021.

- Cáceres y Fidalgo, sobrevivientes -

En el plantel del América campeón del Apertura-2023 hay otros siete jugadores de origen extranjero, uno de ellos es sobreviviente de las Águilas que perdieron la final del Apertura-2019: el paraguayo Richard Sánchez, quien en la final del domingo anotó el segundo gol ante Tigres, al 103.

También hay un par de elementos que soportaron cinco dolorosas eliminaciones consecutivas -dos en cuartos de final y tres en semifinales- después de realizar brillantes torneos: el defensa uruguayo Sebastián Cáceres y el mediocampista español Álvaro Fidalgo.

"Fueron tres años de tragar mucha mierda, cada seis meses empezar desde cero", dijo Fidalgo. "Un día me dijeron que perder con América se siente muy mal, pero ganar con este equipo es lo mejor que te puede pasar. Es increíble".

- El milagro de Lichnovsky -

La plantilla de extranjeros de las Águilas se completa con el argentino Leonardo Suárez (seis torneos), el uruguayo Brian Rodríguez (tres torneos) y los chilenos Diego Valdés (cuatro torneos) e Igor Lichnovsky (un torneo).

El caso de Igor Lichnovsky es peculiar. Llegó al América para el Apertura-2023 con el torneo en marcha y de inmediato se hizo de la titularidad en la defensa central.

Lichnovsky había salido de Tigres donde fue campeón del Clausura-2023 sin haber tenido participación relevante; de hecho fue relegado del club tras esa coronación.

"Cuando me informan de mi futuro en Tigres (salir), no tenía muchas ganas de continuar, me decepcioné de la gente y de cosas que pasan", confesó Lichnovsky y reveló que "tenía opciones como ir a la Kings League, a Europa o a Estados Unidos, pero no era algo que me moviera, y a tres días de que se cerraran los registros, llegó lo de América y tuve un envión anímico. Desde el primer día a todos les dije: vamos a ser campeones".

El América logró el título de liga número 18 de su historia (14 en la época profesional) bajo el mando del director técnico brasileño André Jardine quien vivió su primer torneo al frente de las Águilas.

