Colombiano Santiago Arias se convierte en refuerzo de Independiente en Argentina

BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - El internacional colombiano Santiago Arias llegó al ⁠fútbol argentino para ⁠convertirse en nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda tras su paso por el ⁠Bahía brasileño, ‌se ​anunció el lunes oficialmente.

"El lateral colombiano, de último ​paso por Bahía de Brasil, llega en condición ‌de jugador libre y ‌firmó su contrato hasta diciembre ​de 2027", dijo el popular equipo argentino en su cuenta oficial de X.

Arias, de 34 años, inició su carrera en La Equidad, y luego se destacó en Sporting de Lisboa, PSV, Atlético de Madrid ⁠y Bayer Leverkusen. Sus últimos equipos fueron Granada, FC Cincinnatti y ​Bahía.

"Estoy contento de estar en este país tan futbolero y ya veremos qué sucede a continuación. Trabajaremos para que sea lo mejor para Independiente", dijo a la prensa al llegar a la Argentina.

"Soy ⁠un jugador que deja todo en campo, deja todo ​por el equipo que confía en mí, eso siempre lo he hecho en todos lados. Daré lo mejor, ‍daré todo por conseguir los objetivos", añadió.

Con su seleccionado, Arias participó de las Copas del Mundo de 2014 y 2018 y formó parte del equipo que logró ​la clasificación a la próxima cita mundialista que se jugará durante junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. (Reporte ‍de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)