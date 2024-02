9 feb (Reuters) - El delantero colombiano Luis Sinisterra ha hecho permanente su fichaje por el AFC Bournemouth procedente del Leeds United, firmando el viernes un acuerdo a largo plazo con el equipo de la Premier League.

El Bournemouth habría llegado a un acuerdo con el Leeds por 20 millones de libras.

El sudamericano, de 24 años, mostró un buen desempeño desde que llegó al Bournemouth en septiembre cedido por el Leeds United, con tres goles y tres asistencias en sus 17 partidos.

"Estoy muy contento de fichar por el Bournemouth. Me entusiasma jugar en el Bournemouth a largo plazo", dijo Sinisterra. "Me siento muy cómodo aquí y los aficionados son muy amables. Cuando me los encuentro por la calle, me demuestran su cariño", agregó.

El equipo de Andoni Iraola es duodécimo en la tabla con 27 puntos, pero no ha ganado ninguno de sus cuatro últimos partidos. El sábado juega frente el Fulham en Craven Cottage. (Reporte de Lori Ewing; Editado en español por Daniela Desantis)