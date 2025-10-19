Colombianos Mier y Ditta fueron suplentes en Cruz Azul por volver tarde de su selección

Los futbolistas colombianos Kevin Mier y Willer Ditta fueron relegados a la suplencia con Cruz Azul en su partido del sábado en el fútbol mexicano debido a que volvieron a destiempo a su club tras atender el llamado de su selección.

"En la convocatoria que (Mier y Ditta) tuvieron con la selección incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada para ellos", explicó Nicolás Larcamón, entrenador argentino del Cruz Azul, tras el partido contra América por la decimotercera fecha del torneo Apertura 2025.

La ausencia del portero Kevin Mier y del defensa Willer Ditta en el once inicial de Cruz Azul llamó la atención por tratarse de dos titulares indiscutibles, y más aún porque el partido ante América es un clásico en el balompié azteca.

Larcamón detalló que Mier y Ditta "se perdieron dos de los tres entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido" y por ello quedaron en el banco de suplentes.

"Fue una decisión verdaderamente difícil", subrayó el entrenador de La Máquina del Cruz Azul, quien descartó que la ausencia de los jugadores colombianos se haya debido a una medida disciplinaria.

El portero y el defensa estuvieron concentrados con Colombia para los partidos de preparación para la Copa del Mundo 2026 contra México y Canadá jugados en Estados Unidos, y se reintegraron con retraso a su club debido a que perdieron un vuelo de regreso a México.

La decisión "fue de cara a este partido y no hay una cuestión más allá de eso", enfatizó Larcamón.

El sábado, Cruz Azul le ganó el Clásico Joven por 2-1 al América. Willer Ditta ingresó de cambio para el segundo tiempo y Kevin Mier pasó todo el partido en el banquillo.

"Hay que destacar que tanto Kevin como Willer son dos jugadores que no están hace 10 días en el club y no tienen episodios de este tipo", aclaró Larcamón.

