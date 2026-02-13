colombianos respaldan decisión que suspendió aumento de salario mínimo

Los empresarios dijeron que respetaban y acataban "las decisiones" de los tribunales, al sostener que las determinaciones judiciales generan "equilibrio institucional" y salvaguardan la Constitución y las normas.

"La fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social. Incide en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos", argumentaron los empresarios, algunos de los cuales interpusieron demandas contra el aumento del salario mínimo.

La decisión del Consejo de Estado no solo desató una molestia entre los trabajadores que por primera vez obtenían un aumento por encima de las decisiones del pasado, siempre cautelosas y obedeciendo los intereses de los empresarios, sino que abrió una serie de interrogantes sobre qué va a pasar con los aumentos a una serie de actividades económicas que se incrementaron con base en la subida del salario mínimo.

La determinación pone sobre la mesa una discusión respecto del poder de los tribunales en las decisiones del Ejecutivo, dado que la medida le exige al gobierno fijar un nuevo salario mínimo siguiendo una serie de parámetros económicos que, de ser aplicados, reducirá drásticamente el ingreso de los trabajadores.

La decisión del tribunal contencioso, que estudia una serie de demandas al aumento del salario interpuestas por sectores de la derecha y de los empresarios, se da a tres semanas de las elecciones legislativas y a tres meses de las presidenciales, lo que ha sido interpretado como un acto de carácter "político", como lo señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente, Gustavo Petro, dijo este viernes que acataba la decisión del Consejo de Estado, al tiempo que le pidió al "pueblo" manifestarse "sobre este asunto" y advirtió que "el poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional". (ANSA).