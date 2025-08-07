Colombia/Perú: El Ejército de Perú llega a la isla Santa Rosa reclamada por Petro para colocar banderas peruanas

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Perú se ha desplazado este miércoles a la isla Santa Rosa de Yavarí, ubicada en la región peruana de Loreto, en el río Amazonas, para colocar banderas del país y mantener una presencia en un territorio que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a Lima de "copar".

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú se han desplazado en barco hasta el cuartel de Santa Rosa junto a representantes de varias instituciones peruanas, y una vez allí han colocado las banderas en múltiples lugares de la isla para reforzar la presencia estatal en la misma, según ha recogido el diario peruano 'La República'.

Esta información ha llegado horas después de que el ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti, haya declarado a la emisora W Radio que su Gobierno podría acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ahondando en la acusación vertida este lunes por Petro.

"Como esto ya va mal y la cosa se pone fea nosotros podríamos ir a La Haya", ha afirmado, argumentando que "Perú se ha saltado varias instancias diplomáticas para resolver las cosas amigablemente, delimitan la frontera sin haber acudido a la comisión binacional que fue creada para hacer la frontera en caso de un problema".

Asimismo, ha explicado que el motivo de Colombia en esta disputa es que Lima "sacó una ley en la cual se apropia de la isla Santa Rosa".

"El problema de esa isla es que el brazo del río donde se puede navegar, el más importante, queda del otro lado de la isla, y (...) al apoderarse ellos de la isla, quedaría el lado lleno de sedimento para Colombia", ha señalado.

De este modo, la ciudad ribereña de Leticia, situada en la doble frontera con Perú y Brasil y a orillas del Amazonas, "no tendría puerto ni salida al río porque se perdería la navegabilidad en ese sector", ha apuntado.

El presidente Petro acusó a principios de esta semana a Perú de "copar un territorio que es de Colombia", unas declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores del país vecino expresó "su más firme y enérgica protesta", defendiendo la creación, a mediados de junio, "de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución".