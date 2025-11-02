Colonia golea 4-1 a un Hamburgo que acabó con nueve jugadores

El Colonia subió al séptimo puesto, rozando la zona europea de la Bundesliga, al golear 4-1 a un Hamburgo que terminó con nueve jugadores, este domingo en la 9ª jornada.

Los coloneses se adelantaron en el marcador por medio de Ragnar Ache (minuto 25) y del austríaco Florian Kainz (48'), antes de que el Hamburgo acortara en el 61 gracias al francés Jean-Luc Dompé.

Se llegó con emoción a la recta final, pero las expulsiones del neerlandés Immanuel Pherai (80') y del portugués Fabio Vieira (83'), ambos al ver una segunda tarjeta amarilla, dejaron al Hamburgo con nueve hombres y muy mermado para los minutos finales.

Aprovechando su superioridad numérica, el Colonia dio brillo a su victoria con otros dos goles, ya en el descuento final, firmados por Said El Mala (90+4) y el polaco Jakub Kaminski (90+9).

La derrota deja al histórico Hamburgo, que este curso regresa a la primera división alemana tras siete temporadas en segunda, en el decimotercer lugar.

El Colonia queda a dos puntos de los puestos europeos, cuyo último puesto ocupa el Hoffenheim (6º), que se puso en posición que enviaría virtualmente a jugar la Conference League tras ganar 2-3 en el terreno del Wolfsburgo (12º).

El neerlandés Wouter Burger (31', 62') y Grischa Prömel (50') firmaron los tantos del equipo de Sinsheim, que hicieron inútil el doblete del argelino Mohamed El Amine Amoura (14', 56') para los locales.

El sábado, el líder intratable Bayern de Múnich registró ante el Bayer Leverkusen (3-0) su noveno triunfo en nueve jornadas para elevar su pleno a 27 puntos, cinco más que el segundo, el RB Leipzig (22), que poco antes había vencido 3-1 al Stuttgart.

Este domingo tuvo lugar además en Alemania el sorteo de los octavos de final (2 y 3 de diciembre) de la Copa.

El choque estrella de esa ronda medirá al Borussia Dortmund con el Bayer Leverkusen.

El Bayern de Múnich visitará al Unión Berlín, mientras que el vigente campeón, el Stuttgart, se enfrentará a un equipo de la segunda división, el Bochum.

