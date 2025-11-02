Colonia golea 4-1 al Hamburgo y entra en puestos europeos

El Colonia subió al sexto puesto, último de la zona europea en la Bundesliga, al golear 4-1 a un Hamburgo que terminó con nueve jugadores, este domingo en la 9ª jornada.

Los coloneses se adelantaron en el marcador por medio de Ragnar Ache (minuto 25) y del austríaco Florian Kainz (48'), antes de que el Hamburgo acortara en el 61 gracias al francés Jean-Luc Dompé.

Se llegó con emoción a la recta final, pero las expulsiones del neerlandés Immanuel Pherai (80') y del portugués Fabio Vieira (83'), ambos al ver una segunda tarjeta amarilla, dejaron al Hamburgo con nueve hombres y muy mermado para los minutos finales.

Aprovechando su superioridad numérica, el Colonia dio brillo a su victoria con otros dos goles, ya en el descuento final, firmados por Said El Mala (90+4) y el polaco Jakub Kaminski (90+9).

El Colonia se pone así en el puesto que virtualmente le enviaría a jugar la próxima Conference League, mientras que el histórico Hamburgo, que este curso regresa a la primera división alemana tras siete temporadas en segunda, es decimotercero.

Este domingo se cierra la novena jornada de la Bundesliga, con el pulso entre Wolfsburgo (12º) y Hoffenheim (8º).

El sábado, el líder intratable Bayern de Múnich registró ante el Bayer Leverkusen (3-0) su noveno triunfo en nueve jornadas para elevar su pleno a 27 puntos, cinco más que el segundo, el RB Leipzig (22), que poco antes había vencido 3-1 al Stuttgart.

