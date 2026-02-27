Colonial aumenta el beneficio un 12% en 2025
27 feb (Reuters) - Colonial SFL SOCIMI SA:
* CIERRA EL EJERCICIO 2025 CON UN BENEFICIO NETO DE 344 millones de euros, un incremento del +12%
* INGRESOS BRUTOS POR ALQUILERES EN EL EJERCICIO: 398,7 millones de euros
* EBITDA DEL EJERCICIO: 333,1 millones de euros, frente a los 330,2 millones de euros estimados por LSEG
* PREVÉ BPA SEGÚN EPRA A CORTO PLAZO 2026 DE 34-35 céntimos de euro
* DIVIDENDO POR ACCIÓN 2025 (A PAGAR EN 2026) DE 32 céntimos de euro complementado con recompra de 50 millones de euros y cancelación de 5 millones de acciones propias
* ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL BPA EN 2027-2028
* SE PROPORCIONARÁN PREVISIONES DETALLADAS PARA 2026-28 EN EL PRÓXIMO DÍA DEL INVERSOR, EN MAYO DE 2026
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)