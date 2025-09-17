Colonial coloca bonos con vencimiento en septiembre de 2031
17 sep (Reuters) - Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA:
* El martes informó de que ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de obligaciones senior no garantizadas con vencimiento en septiembre de 2031.
* Emisión de obligaciones por importe nominal de 800 millones de euros con un cupón anual del 3,125%.
* Se espera que la suscripción y el desembolso de los bonos tenga lugar el 23 de septiembre.
* La empresa tiene previsto destinar el importe neto total de los bonos a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes.
