Colono acusado de asesinar a activista palestino será liberado; Israel retiene el cuerpo

TEL AVIV, Israel (AP) — Un colono israelí acusado de asesinar a un destacado activista palestino en un enfrentamiento capturado en video en la ocupada Cisjordania será liberado de su arresto domiciliario, dictaminó el viernes un tribunal israelí.

En el video, grabado por un testigo palestino, se muestra a Yinon Levi blandiendo una pistola y enfrentándose a un grupo de palestinos desarmados. Se le puede ver disparando dos tiros, pero en el video no se muestra dónde impactaron las balas.

Los testigos dijeron que uno de los disparos mató a Awdah Hathaleen, un profesor de inglés y padre de tres hijos, quien no estaba involucrado y se encontraba cerca.

El ejército israelí todavía retiene el cuerpo de Hathaleen y dice que solo lo devolverá si la familia acepta enterrarlo en una ciudad cercana. Afirmó que la medida se toma para “prevenir desórdenes públicos”.

El enfrentamiento ocurrió el lunes en el pueblo de Umm al-Khair, en un área de Cisjordania que aparece en “No Other Land”, un documental ganador del Oscar sobre la violencia de los colonos y la vida bajo el régimen militar israelí.

En una decisión judicial obtenida por The Associated Press, la jueza Havi Toker escribió que “no se cuestiona” que Levi haya disparado su arma en el pueblo ese día, pero dijo que podría haber actuado en defensa propia y que el tribunal no pudo establecer que los disparos mataron a Hathaleen.

El ejército y la policía de Israel no respondieron a una solicitud de comentarios sobre si alguien más pudo haber disparado ese día. Tampoco ha habido respuesta a las múltiples llamadas realizadas a Levi y su abogado.

La jueza dijo que Levi no representaba un peligro que justificara su arresto domiciliario continuo, pero le prohibió el contacto con los aldeanos durante un mes.

Levi ha sido sancionado por Estados Unidos y otros países occidentales por acusaciones anteriores de violencia hacia los palestinos. Poco después de regresar al cargo, el presidente Donald Trump levantó las sanciones de Estados Unidos contra él y otros colonos radicales.

Un total de 18 palestinos del pueblo fueron arrestados tras el incidente. Seis de ellos permanecen detenidos.

Eitay Mack, un abogado israelí que ha abogado por sanciones contra colonos radicales, incluido Levi, dijo que el fallo del tribunal no fue una sorpresa.

“Automáticamente, las víctimas palestinas se consideran sospechosas, mientras que los sospechosos judíos son considerados víctimas”, afirmó.

Levi ayudó a establecer un asentamiento de colonos cerca de Umm al-Khair que, según los activistas contra los asentamientos, es un bastión de colonos violentos que han desplazado a cientos de personas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a las autoridades israelíes de hacer la vista gorda ante la violencia de los colonos, que ha aumentado desde el estallido de la guerra, al igual que los ataques de los palestinos.

En una entrevista de 2024, Levi dijo que protegía su propia tierra y negó haber usado la violencia.

Unas 70 mujeres en Umm al-Khair dijeron que iniciarían una huelga de hambre el viernes para exigir que se devuelva el cuerpo de Hathaleen y se reivindique el derecho de su familia a enterrarlo en el pueblo.

El ejército de Israel dijo en un comunicado a la AP que devolvería el cuerpo si la familia acepta enterrarlo en el “cementerio autorizado más cercano”.

Hathaleen, de 31 años, había escrito y hablado en contra de la violencia de los colonos, y ayudó a producir la película galardonada con el Oscar. Sus seguidores han erigido murales en su honor en Roma, han realizado vigilias en Nueva York y han sostenido carteles con su nombre en protestas contra la guerra en Tel Aviv.

