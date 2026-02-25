Colonos israelíes queman tiendas de campaña y vehículos en pueblo de Cisjordania: residentes

SUSIYA, Cisjordania, 25 feb (Reuters) - Colonos israelíes prendieron fuego a vehículos y tiendas de campaña en el pueblo palestino de Susiya el martes por la noche, dijeron residentes, en el más reciente hecho de violencia de colonos contra palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel

Videos verificados por Reuters mostraron a un grupo de hombres enmascarados, que según los residentes eran colonos israelíes, acercándose al pueblo ubicado cerca de la ciudad de Hebrón, y luego quemando vehículos y propiedades palestinas

"Nos atacan casi todos los días, repetidamente, porque vivimos cerca de la carretera principal (...) Anoche quemaron todo", dijo Halima Abu Eid, un vecino de Susiya a Reuters el miércoles

El Ejército israelí dijo que había enviado soldados para lidiar con los informes de "incendios deliberados de propiedad palestina" y que había abierto una investigación sobre el incidente

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania ha aumentado drásticamente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023, con más de 800 palestinos desplazados debido a los ataques de colonos en 2026, según datos de Naciones Unidas

Los ataques en los que colonos enmascarados llegan por la noche para destruir propiedades palestinas o para atacar a los residentes se han vuelto habituales, a medida que los colonos israelíes buscan controlar grandes franjas de tierra en Cisjordania

Un funcionario israelí había culpado anteriormente a una "minoría marginal" por la violencia de los colonos, aunque informes de Reuters han mostrado planes bien organizados para tomar tierras palestinas en las redes sociales de los colonos

Naciones Unidas ha documentado al menos 86 casos de violencia por parte de colonos entre el 3 y el 16 de febrero, que provocaron el desplazamiento de 146 palestinos y 64 heridos

Las acusaciones israelíes de violencia de colonos son infrecuentes. A fines de 2025, el grupo de monitoreo israelí Yesh Din dijo que, de los cientos de casos de violencia de colonos que había documentado desde el 7 de octubre de 2023, solo el 2% resultó en acusaciones

La coalición gobernante de extrema derecha de Israel ha permitido la rápida expansión de los asentamientos y algunos ministros han declado abiertamente que quieren "enterrar" a un Estado palestino. (Reporte de Yosri Al Jamal, Mussa Qawasma y Pesha Magid, escrito por Pesha Magid. Editado en español por Lucila Sigal)