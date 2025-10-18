Colonos israelíes vuelven a atacar a los agricultores palestinos en Cisjordania

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Colonos israelíes han protagonizado esta pasada noche una nueva agresión contra los agricultores de Cisjordania que a finales de agosto habían comenzado la temporada de recogida de aceitunas, una fuente de ingresos esencial para la economía palestina.

Desde entonces, los colonos han efectuado varios asaltos contra los agricultores cisjordanos, acompañados de la destrucción sistemática a manos del Ejército israelí de miles de olivos en las inmediaciones de Ramala, la sede del Gobierno palestino en Cisjordania.

El último episodio ha ocurrido en Turmus Ayya, al noreste de Ramala, donde un grupo de colonos ha atacado a un grupo de recolectores y causado daños a un vehículo en la zona de Al Dalya.

Los colonos intentaron expulsarlos de la zona y rompieron las ventanas de su vehículo antes de enfrentarse a ellos y obligarlos a marcharse, según informa la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Fuentes palestinas también han denunciado que el Ejército israelí ha establecido bloqueos al oeste de Ramala, en la población de Deir Amar, que han impedido a los agricultores su jornada de recogida.

El Ejército israelí llegó a abrir fuego de advertencia en la cercana localidad de Kobar contra los recolectores de la zona, de nuevo según WAFA.

En medio de un precario alto el fuego en Gaza que Israel ya ha violado en varias ocasiones, según denuncian organizaciones palestinas, el Ejército israelí prosigue con sus operaciones en suelo cisjordano como la ocurrida esta madrugada en la localidad de Beita, al sur de la ciudad de Nablus.

El Ejército israelí, según la agencia oficial palestina, ha cerrado todos los accesos a la localidad en medio de una campaña de redadas y registros de viviendas e instalaciones, e incursiones en los campos de refugiados de Balata y Askar al-Qadeem, al este de Nablus, al amanecer de este sábado.

Por su parte, el Ejército de Israel ha esgrimido que estas operaciones derivan de un presunto incidente con disparos cerca del asentamiento de Evyatar en Cisjordania esta pasada anoche, sin que se produjeran heridos ni daños.

El Ejército ha informado de un despliegue militar en las inmediaciones del asentamiento y de una operación de cierre en varias poblaciones palestinas cercanas, según un comunicado de los militares en sus redes sociales.

Más de 1000 palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados perpetrados por Hamás, según un recuento de Naciones Unidas.

El dato representa ya el 43% de todos los palestinos fallecidos en las últimas dos décadas en Cisjordania y evidencia una escalada violenta que ya había comenzado antes incluso de los citados ataques.

En concreto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registradas 1001 víctimas.