Colonos judíos atacan aldea palestina con rocas, palos y líquido inflamable

JERUSALÉN (AP) — Decenas de colonos judíos armados con garrotes, piedras y botellas con líquido inflamable irrumpieron en la aldea palestina de Susiya y prendieron fuego a vehículos, según imágenes de cámaras de seguridad obtenidas el miércoles por The Associated Press

Susiya se encuentra en las colinas del sur de Cisjordania, donde los palestinos suelen sufrir ataques de colonos y cuya situación fue retratada en “No Other Land”, el documental ganador del Óscar el año pasado. Hace poco menos de un año, un ataque de colonos contra la aldea envió al hospital a uno de los directores de la película debido a las lesiones que le causó una golpiza

Las imágenes del ataque del martes son la demostración más reciente de lo que, según los palestinos de esta zona de la Cisjordania ocupada por Israel, enfrentan de manera habitual. Los ataques de colonos habían ido en aumento durante años, pero se dispararon después del 7 de octubre de 2023, cuando un ataque encabezado por Hamás desencadenó la guerra en Gaza

El Ejército israelí indicó que soldados y policías acudieron a la zona tras recibir reportes de un incendio. Señaló que los agentes buscaron a sospechosos, pero no dijo si encontraron o detuvieron a alguien. Agregó que se abrió una investigación

El ataque del martes ocurrió alrededor de las 8 de la noche, según las marcas de tiempo en las imágenes de dos cámaras en la aldea

Las imágenes de una de las cámaras muestran a aproximadamente dos docenas de colonos vestidos de negro entrando en la aldea. Algunos llevan botellas blancas, que al parecer usaron para rociar un líquido inflamable al pie de un camión antes de prenderle fuego. Otros lanzaron piedras hacia una vivienda, la cámara de seguridad y un automóvil, rompiendo su parabrisas

Las imágenes de otra cámara muestran a colonos golpeando y rompiendo el parabrisas del automóvil desde un ángulo más cercano. También se ve a un colono intentando patear la puerta de una caravana para derribarla

La residente Fatima Al-Nawaja contó que se resguardaba dentro de su casa cuando, a través de la cámara de seguridad, vio a al menos 30 colonos entrar en la aldea y prender fuego al camión de su familia y a una caravana

Por la mañana, cuando una delegación de diplomáticos europeos visitó la aldea, el camión era una carcasa calcinada

Alexander Stutzman, representante de la Unión Europea para Gaza y Cisjordania, denunció la violencia de los colonos y describió las imágenes que vio como “no una buena imagen para nadie, y... tampoco una buena imagen para Israel”

“Esto tiene que terminar”, manifestó

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, la violencia ejercida por los colonos judíos se ha disparado en Cisjordania, causando la muerte a 18 palestinos y al menos 1.225 heridos, según la OCHA, que es la oficina humanitaria de la ONU

Entre el 3 y el 16 de febrero de este año, la OCHA documentó al menos 86 ataques de colonos que provocaron daños a la propiedad y lesiones en todo el territorio. Indicó que los incidentes desplazaron a 146 personas e hirieron a 64 palestinos, además de dañar 39 vehículos palestinos, más de 800 olivos palestinos y redes de agua y escuelas

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha minimizado la violencia, atribuyéndola a un pequeño grupo de extremistas. Mientras tanto, su gobierno de línea dura ha acelerado la legalización y la construcción de nuevos asentamientos y ha permitido que los colonos establezcan nuevos puestos de avanzada en cimas de colinas que rodean aldeas palestinas

Los residentes palestinos de Susiya dijeron que consideran los ataques como parte de una campaña de presión para desplazarlos

La residente Halima Abu Eid afirmó que la comunidad se mantendría firme. Prometió reconstruir lo que fue quemado. Pero señaló que los ataques tuvieron consecuencias más allá de los vehículos y viviendas carbonizados

“Tengo hijas, las asustaron”, expresó. “No pudieron dormir nada”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa