Colonos prosiguen con sus ataques en Cisjordania con la quema de varios vehículos al noroeste de Ramala

mezquita al este de Nablus MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) - Grupos de colonos israelíes han protagonizado nuevos ataques contra la población palestina de Cisjordania con una incursión esta pasada noche en la localidad de Al Mughayir, al noreste de la ciudad más importante del territorio palestino, Ramala, donde han quemado tres vehículos. La crisis generada por los ataques israelíes en Cisjordania ha vuelto a ganar visibilidad con el alto el fuego en Gaza y aprobación en el Parlamento israelí de la primera lectura de una propuesta para culminar la anexión ilegal del territorio, una circunstancia que ni siquiera contempla Estados Unidos, el gran aliado israelí. Los ataques de los colonos de las últimas semanas han ido dirigidos especialmente contra los agricultores cisjordanos, a quienes han impedido trabajar en la recogida de aceitunas, uno de los pocos pilares de la agonizante economía palestina. Sobre los incidentes de la pasada noche, el jefe de la localidad, Amín Abú Aliya, ha denunciado que los colonos entraron por el oeste de Al Mughayir, donde prendieron fuego a tres vehículos, antes de ser confrontados por residentes desarmados, que les obligaron a retirarse. Anteriormente, los colonos atacaron vehículos de ciudadanos con piedras cerca de la llanura de Marj Sa'i, ubicada entre las poblaciones de Al Mughayir y Abú Falá. También hay constancia de un ataque este pasado viernes contra una mezquita en Jirbet Tana, ubicada en tierras de Beit Furik, al este de Nablus. Zaer Hanani, jefe del Comité de Defensa de la Tierra de Tana, ha explicado, también a la agencia oficial palestina, que los colonos han destruido el interior de la mezquita de Beit al Sheij y "lo que quedaba de la escuela Al Sumud 3", después de obligar a aproximadamente 40 familias de la zona a abandonar a principios de este año.