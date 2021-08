Colorido, violento y absurdo, "el escuadrón suicida" vuelve a la pantalla

Por Alicia Powell

4 ago (Reuters) - Margot Robbie lidera un elenco de supervillanos desequilibrados en el regreso de "El escuadrón suicida" a la pantalla grande el viernes, en una secuela que su reparto dice que es colorida y loca.

Con James Gunn como director y nuevos personajes interpretados por Idris Elba, Jon Cena y Sylvester Stallone, "El escuadrón suicida" sigue a la película de 2016 que tuvo un buen desempeño en la taquilla pero recibió malas críticas.

"Puede parecer diferente y puede sentirse que tiene un tono diferente (...) Ya que James Gunn la dirigió, él realmente la hizo suya", dijo Robbie, quien interpreta a Harley Quinn, la favorita de los aficionados.

Basado en personajes de DC Comics, el escuadrón es "un grupo de criminales que terminan haciendo cosas buenas en contra de su voluntad, porque tienen una bomba clavada en el cuello y les volarán la cabeza si no hacen lo que les han dicho", comentó la actriz australiana.

La trama sigue a Quinn, Peacemaker, Bloodsport y otros convictos que son reclutados para destruir una prisión y un laboratorio de la era nazi en una isla remota.

Las críticas esta vez han sido positivas. The Hollywood Reporter dijo que la película no solo tiene "una atmósfera desagradablemente divertida que no tuvo su predecesora, sino que también cuenta una historia que vale la pena seguir".

Joel Kinnaman, quien regresa como el coronel de las fuerzas especiales Rick Flag, dijo que es una adición única al catálogo de películas de superhéroes.

"Es una película loca, loca. Es un viaje salvaje. Es colorido, es violento, es absurdo", dijo Kinnaman.

La portuguesa Daniela Melchior bromeó diciendo que era como "una alucinación sin drogas".

"El escuadrón suicida" se estrenará en cines y en la plataforma de reproducción en línea HBO Max el viernes. (Reporte de Reuters Television; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters