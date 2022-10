Colts buscan arreglo después de otro feo juego ofensivo

Indianápolis (ap) — los colts de indianápolis querían presentar un espectáculo entretenido en horario estelar el jueves por la noche.

En lugar de ello, desanimaron a la mayoría de los aficionados al fútbol americano con otra pésima actuación ofensiva. Permitieron otras seis capturas de quarterback, perdieron dos veces el balón y se fueron sin conseguir un touchdown por segunda vez en la temporada. Pese a ello, ganaron 12-9 en tiempo extra, en Denver.

“Una victoria fea es algo hermoso”, publicó en Twitter el dueño del equipo, Jim Irsay.

La ofensiva que menos puntos ha conseguido en la liga tiene unos días adicionales para encontrar un arreglo, su siguiente partido no será sino hasta el 16 de octubre. Pero la realidad es que, si los Colts no logran cambiar sus paupérrimos números, no van a llegar a playoffs.

Indianápolis (69) y Chicago (64) son los únicos equipos de la NFL que no han arribado a 70 puntos en la temporada y los Bears se podrían escapar de este grupo el domingo.

Los Colts llegan al fin de semana empatados con Nueva Orleans con la mayor cantidad de entregas de balón (11).

El quarterback Matt Ryan lleva 11 fumbles, igualando el segundo total más alto de sus 15 años de carrera. Está a uno de igualar el máximo de una sola temporada en su trayectoria y lleva paso para alcanzar los 37, que destrozarían el récord de la NFL, de 23.

Los Colts (2-2-1) jugaron sin el lesionado Jonathan Taylor, campeón corredor de la temporada pasada, quien está lesionado. Perdieron a su reemplazo, Nyheim Hines, debido al protocolo de conmoción antes de que muchos siquiera sintonizaran el partido del jueves.

Su línea ofensiva está en ruinas, ha permitido 21 capturas, para ser la peor de la liga.

¿Qué está mal? ¿Qué no está mal?

“Obviamente estamos en un mal momento para anotar puntos, los hechos son los hechos”, dijo el coach Frank Reich sobre la racha con 20 puntos o menos. “Hay muchas cosas que influyen en ello, el llamado de las jugadas ciertamente es uno de ellos. Siempre estoy evaluando eso”.

Indy regresó a .500 y se colocó nuevamente en la pelea por llegar a la postemporada consiguiendo goles de campo en los momentos finales del tiempo regular y en la primera serie ofensiva del alargue.

Pero los Colts no habrían celebrado sin la intercepción de Stephon Gilmore con poco más de dos minutos restantes del tiempo regular o el pase que repelió en la última jugada del partido, ambas en la zona de anotación para apagar la posibilidad de que los Broncos consiguieran puntos.

¿qué funciona?

El pateador Chase McLaughlin. La defensiva está entre las más agresivas de la liga y McLaughlin ha sido la opción más confiable para conseguir puntos.

¿qué falta?

La línea ofensiva. Los Colts usaron dos alineaciones distintas titulares en cinco días, y ninguna funcionó. Desde el domingo, Ryan ha sido capturado nueve veces, lanzó tres intercepciones y soltó el balón cuatro veces. Mucho de ello se debió a la pobre protección en jugadas de pase.

