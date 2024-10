Colts envían a Richardson a la banca en favor de Flacco, confirma fuente AP

Los Colts de Indianápolis enviaron a Anthony Richardson a la banca y Joe Flacco será el quarterback titular el domingo en Minnesota, según confirmaron dos personas que tienen conocimiento de la decisión.

Las dos personas hablaron The Associated Press en condición de anonimato el martes debido a que el equipo no ha anunciado públicamente la decisión.

El entrenador Shane Steichen indicó el lunes que estaba “evaluando” si Richardson seguiría siendo titular —la primera pista de que vendría un cambio para los Colts que tienen marca de 4-4

Richardson, la cuarta selección del draft 2023, completó 10 de 32 pases y fue capturado cinco veces en la derrota 23-20 ante Houston este fin de semana. También fue criticado porque pidió salir una jugada debido a que estaba cansado.

Flacco lo suplió esta temporada cuando Richardson sufrió una lesión de cadera y fue titular dos encuentros. El quarterback de 39 años completó 71 de 108 pases para 708 yardas, siete anotaciones y una intercepción para que Indianápolis tuviera marca de 2-1.

Los Colts tienen foja de 2-3 con Richardson jugando todo el encuentro en los que ha completado 59 de 133 pases para 958 yardas cuatro touchdowns y siete intercepciones.

Richardson se unió a Bryce Young de Carolina como quarterbacks entre las primeras cinco selecciones que fueron enviados a la banca por problemas de rendimiento. Young fue titular en el duelo más reciente de los Panthers después de que Andy Dalton estuvo involucrado en un choque y lanzó para 224 yardas en la derrota 28-24 ante Denver.

AP