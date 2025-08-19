Colts nombra a Daniel Jones como quarterback titular para el día inaugural

INDIANÁPOLIS (AP) — El entrenador de los Colts de Indianapolis, Shane Steichen, anunció que se decidió por Daniel Jones como su quarterback titular en lugar de Anthony Richardson.

Steichen expresó que la decisión se basó en parte en la consistencia y precisión, y que Jones será el titular para la temporada, señalando que Richardson está a solo una jugada de ser necesario.

Jones recupera el puesto titular que perdió la campaña anterior con los Giants de Nueva York. Esto llevó a que solicitara y a que le concedieran su salida durante la temporada antes de firmar con los Vikings de Minnesota. Se unió a los Colts como agente libre en la temporada baja.

Es otro revés para Richardson, de 23 años, quien ha estado plagado de lesiones durante sus dos primeras temporadas en la NFL. Richardson fue la cuarta selección general del draft en 2023.

Los Colts enfrentarán a los Dolphins de Miami en el partido inaugural de la temporada el siete de septiembre.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes