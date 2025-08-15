Coman deja el Bayern de Múnich y ficha por el Al Nassr saudita

El internacional francés Kingsley Coman dejó el Bayern de Múnich, al que defendió durante diez años, y fichó por el Al Nassr saudita, informaron este viernes ambos clubes.

"Bienvenido, Coman", anunció en su cuenta de Instagram el Al Nassr, que minutos después precisó que el contrato dura hasta 2028.

A sus 29 años, Coman refuerza un plantel donde tendrá como principal compañero al astro portugués Cristiano Ronaldo.

"King siempre formará parte del Bayern, le deseamos lo mejor en su nuevo reto", reaccionó por su parte el director deportivo del club muniqués, Max Eberl, citado en un comunicado del Bayern, que el sábado disputará la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart.

Poco antes de la oficialización del fichaje, el propio Coman había publicado en Instagram un mensaje de despedida para los hinchas de su ahora exequipo.

"Este club siempre será parte de mí. Al Bayern solo le deseo éxitos continuos en las próximas temporadas. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias", escribió el jugador 58 veces internacional con Francia, acompañando el mensaje con un video de resumen de su década en Baviera, de poco más de dos minutos de duración.

Coman llegó a mediados de 2015 al Bayern como cedido para dos años por la Juventus. Fue traspasado definitivamente al equipo muniqués a mediados de 2017.

El momento más especial del atacante en estos diez años fue el tanto de la victoria en la final de la Liga de Campeones en 2020, cuando el Bayern se impuso 1-0 al Paris Saint-Germain en Lisboa.

Fue el sexto título de campeón de Europa para el poderoso cuadro alemán.

Además de esa Champions, Coman ganó con el Bayern 9 ligas alemanas, 3 Copas de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

El pase de Coman al Al Nassr era un secreto a voces desde el principio de la semana. Según la prensa, el acuerdo entre los clubes fue de unos 30 millones de euros (US$35 millones) por su pase.