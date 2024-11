Comandante militar de Canadá critica a senador de EEUU por cuestionar papel de la mujer en combate

HALIFAX, Nueva Escocia, Canadá (AP) — La primera mujer en comandar el ejército de Canadá criticó el sábado a un senador estadounidense por cuestionar el papel de las mujeres en combate.

La general Jennie Carignan respondió a los comentarios hechos por el senador republicano de Idaho, Jim Risch, miembro principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, quien fue preguntado el viernes si el nominado por el presidente electo Donald Trump para secretario de defensa, Pete Hegseth, debería retractarse de comentarios en los que afirmó que hombres y mujeres no deberían servir juntos en unidades de combate.

“Creo que alguien estaría alucinando si no cree que las mujeres en combate crean situaciones únicas que deben ser abordadas. Creo que aún está por verse cómo hacer eso”, dijo Risch durante una sesión del panel en el Foro Internacional de Seguridad de Halifax el viernes.

Carignan, jefa del estado mayor de defensa de Canadá y la primera mujer en comandar las fuerzas armadas de cualquier país del Grupo de los 20 o del Grupo de los Siete, cuestionó esos comentarios durante una sesión del panel el sábado.

“Si me permiten, me gustaría responder primero a la declaración del senador Risch de ayer sobre las mujeres en combate porque no quiero que nadie salga de este foro con la idea de que las mujeres son una distracción para la defensa y la seguridad nacional”, dijo Carignan.

“Después de 39 años de carrera como oficial de armas de combate y arriesgando mi vida en muchas operaciones alrededor del mundo, no puedo creer que en 2024, todavía tengamos que justificar la contribución de las mujeres a su defensa y a su servicio, en su país. No quiero que nadie salga de este foro con la idea de que esto es algún tipo de experimento social”.

Carignan dijo que las mujeres han participado en combate durante cientos de años pero nunca han sido reconocidas por luchar por su país. Señaló al personal militar femenino presente en la sala.

“Todas las mujeres aquí presentes en uniforme, que decidieron entrar en peligro y luchar por su país, necesitan ser reconocidas por hacerlo”, dijo. “Así que, nuevamente, esto es la distracción, no las mujeres mismas”.

Carignan recibió una ovación de pie en el foro, que atrae a funcionarios de defensa y seguridad de democracias occidentales.

Hegseth ha reavivado un debate que muchos pensaban que ya se había resuelto hace tiempo: ¿Deberían las mujeres tener permitido servir a su país luchando en primera línea?

El excomentarista de Fox News dejó claro, en su propio libro y en entrevistas, que cree que hombres y mujeres no deberían servir juntos en unidades de combate. Si Hegseth es confirmado por el Senado, podría intentar poner fin a la práctica del Pentágono, que tiene casi una década, de hacer que todos los trabajos de combate estén abiertos para las mujeres.

Las declaraciones de Hegseth han generado una avalancha de elogios y condenas.

Carignan fue promovida al rango de general durante la ceremonia de cambio de mando este pasado verano, después de ser elegida por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau para convertirse en la primera jefa de defensa femenina de Canadá.

Carignan no es ajena a ser la primera. También fue la primera mujer en comandar una unidad de combate en el ejército canadiense, y su carrera ha incluido despliegues en Irak, Afganistán, Bosnia y Siria.

Durante los últimos tres años, ha sido la jefa de conducta profesional y cultura, un trabajo creado como resultado del escándalo de conducta sexual inapropiada en 2021.

Su nombramiento este año llega mientras Canadá continúa enfrentando críticas de aliados de la OTAN por no gastar el 2% de su producto interno bruto en defensa. El gobierno canadiense recientemente dijo que alcanzaría su compromiso con la OTAN para 2032.

Risch dijo el viernes que Trump se reiría de los planes actuales de gasto militar de Canadá y dijo que el país debe hacer más.

