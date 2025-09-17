Comandante militar de Colombia garantiza combate al narco "con el aporte o no" de EEUU
El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia aseguró este martes a la AFP que el combate al narc
- 1 minuto de lectura'
El comandante de las fuerzas armadas de Colombia aseguró este martes a la AFP que el combate al narco seguirá "con el aporte o no" de Estados Unidos, luego de que Washington sacara al país de la lista de aliados antidrogas.
El almirante Francisco Cubides aseguró que la decisión del presidente Donald Trump el lunes no implica por ahora recortes a la fuerza pública colombiana por parte de su principal socio, por lo que auguró que ambas naciones seguirán "trabajando de manera muy cercana" para enfrentar a las mafias que trafican con cocaína.
El jefe militar del presidente izquierdista Gustavo Petro añadió en una entrevista en Bogotá que su país está comprometido a seguir "afectando a la cadena del narcotráfico" con "el aporte o no aporte de Estados Unidos" o cualquier país que sufra las consecuencias de este negocio ilegal.
das/lv/mel
Otras noticias de Narcotráfico internacional
- 1
Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica
- 2
Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
- 3
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 4
Rulli fue la figura de Marsella, que perdió con Real Madrid por dos penales de Mbappé