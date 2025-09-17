Comandante militar de Colombia garantiza combate al narco "con el aporte o no" de EEUU

El comandante de las fuerzas armadas de Colombia aseguró este martes a la AFP que el combate al narco seguirá "con el aporte o no" de Estados Unidos, luego de que Washington sacara al país de la lista de aliados antidrogas.

El almirante Francisco Cubides aseguró que la decisión del presidente Donald Trump el lunes no implica por ahora recortes a la fuerza pública colombiana por parte de su principal socio, por lo que auguró que ambas naciones seguirán "trabajando de manera muy cercana" para enfrentar a las mafias que trafican con cocaína.

El jefe militar del presidente izquierdista Gustavo Petro añadió en una entrevista en Bogotá que su país está comprometido a seguir "afectando a la cadena del narcotráfico" con "el aporte o no aporte de Estados Unidos" o cualquier país que sufra las consecuencias de este negocio ilegal.

das/lv/mel