Comandante ucraniano dice que hay grupos de sabotaje rusos activos en Pokrovsk

DOBROPILLYA, Ucrania, 6 oct (Reuters) - Grupos de sabotaje rusos operan en el interior de la asediada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde se han enfrentado fuerzas de ambos bandos, dijo el comandante de una unidad ucraniana de aviones no tripulados.

Dmitro Lavro, subcomandante de la 25ª Brigada Aerotransportada de Ucrania, dijo que los combates se libran "en el suelo y en el cielo" de la ciudad, un centro estratégico para las fuerzas de Kiev en el frente oriental.

"El enemigo nos está presionando (y) estamos haciendo todo lo posible para repelerlo", dijo. "De momento, estamos igualados".

Rusia lleva muchos meses atacando Pokrovsk mientras va ganando terreno en el este y el sur de Ucrania. Los mapas de fuentes abiertas que muestran las posiciones militares rusas indican que la ciudad está siendo rodeada gradualmente en un movimiento de pinza.

Lavro añadió que la proporción de drones y munición de fabricación ucraniana había aumentado desde 2023, como resultado de los esfuerzos de Kiev por ampliar su floreciente industria nacional de defensa.