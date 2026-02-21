Comando de EEUU y Canadá intercepta 5 aviones rusos cerca de Alaska, pero dice que no hubo amenaza

ANCHORAGE, Alaska, EE.UU. (AP) — Aviones de combate interceptaron cinco aeronaves de Rusia que volaban en el espacio aéreo internacional frente a la costa occidental de Alaska, pero funcionarios militares manifestaron el viernes que no se consideró que los aviones rusos actuaran en forma provocativa

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés, un organismo binacional de Estados Unidos y Canadá) indicó que detectó y siguió el rastro de dos Tu-95, dos Su-35 y un A-50 rusos que operaban cerca del estrecho de Bering el jueves

En respuesta, el NORAD envió dos F-16, dos F-35, un E-3 y cuatro aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 para interceptar, identificar y escoltar a las aeronaves rusas hasta que abandonaron el área, según indicó en un comunicado

“Las aeronaves militares rusas permanecieron en espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni al de Canadá”, señaló el NORAD. También apuntó que este tipo de actividad “ocurre con regularidad y no se considera una amenaza”

Las aeronaves rusas operaban en un área cercana al estrecho de Bering —un cuerpo de agua angosto de unos 80 kilómetros (50 millas) de ancho que separa los océanos Pacífico y Ártico— denominada la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska

Estas zonas comienzan donde termina el espacio aéreo soberano. Aunque se trata de espacio aéreo internacional, se requiere que todas las aeronaves se identifiquen al ingresar en dichas zonas en aras de la seguridad nacional, indicó el NORAD

El comando utilizó satélites, radares terrestres y aerotransportados, y aeronaves para detectar y rastrear aviones

El NORAD tiene su sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, pero sus operaciones en Alaska se llevan a cabo en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa