Fuerzas israelíes y milicianos de Hamás libraron el sábado encarnizados combates en el sur de la Franja de Gaza, y siguieron empujando a miles de desplazados que viven en "condiciones desesperadas" hacia la frontera del territorio palestino con Egipto.

En el asediado territorio, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) está en la mira de las autoridades israelíes, que afirman que algunos de sus empleados estuvieron implicados en el sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra.

Israel quiere "asegurarse de que la UNRWA" no tenga ningún papel en Gaza tras el conflicto, declaró el sábado el jefe de la diplomacia, Israel Katz. El movimiento islamista palestino Hamás denunció "amenazas" israelíes contra la agencia.

Estados Unidos anunció el viernes que suspendía temporalmente su financiación a la UNRWA, a lo que le siguieron el sábado Australia, Canadá, Finlandia, Reino Unido e Italia.

La Autoridad Palestina instó a los contribuyentes a dar marcha atrás en sus suspensiones, pidiendo "el máximo apoyo a esta organización internacional".

Los combates se centran actualmente en Jan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza y cuyos dos principales hospitales, donde miles de desplazados se refugian, apenas funcionan en medio de la implacable ofensiva israelí.

Un desplazado de 28 años murió en la entrada de las urgencias del hospital Al Amal por disparos israelíes, informó la Media Luna Roja Palestina.

Más al sur, cientos de miles de civiles se agolpan en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde malviven en "condiciones desesperadas", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

- "Ningún lugar seguro"-

En total, la ONU asegura que unos 1,7 millones de civiles abandonaron sus hogares desde el comienzo de la guerra.

Sin embargo, Rafah, a donde muchos acudieron en busca de refugio, tampoco se libra de las bombas. "No hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza. Todo lo que se dice es falso", afirmó el sábado Mohamed Al Chaer entre las ruinas del que era su barrio.

Durante la noche, las lluvias torrenciales inundaron los campos de desplazados, según imágenes de la AFP.

"Las fuertes lluvias inundan a miles de desplazados en Rafah, Jan Yunis", así como en Nuseirat, Deir al Balah y la ciudad de Gaza, más al norte, declaró el portavoz de Protección Civil, Mahmud Basal.

"Lo que está ocurriendo no tiene sentido. ¡Que abran los puntos de paso para que nos podamos ir! Ya no queda nada en Gaza: no hay escuelas, ni educación ni productos de primera necesidad", dijo Hind Ahmed, de 29 años.

La guerra estalló el 7 de octubre, con la incursión de comandos islamistas que mataron a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Las acciones de represalia, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento 26.257 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el Ministerio de Salud de Hamás.

"Disparos masivos de tanques apuntan desde la mañana a los sectores occidentales de la ciudad, al campo de refugiados de Jan Yunis y a los alrededores del hospital Nasser", donde provocaron "un corte de electricidad", informó el sábado Hamás.

En este hospital, el más grande de la ciudad, Médicos Sin Fronteras afirmó que la capacidad quirúrgica es "casi inexistente" y que "el escaso personal médico que permanece" está falto de material.

La Organización Mundial de la Salud indicó que 350 pacientes y unos 5.000 desplazados se encuentran allí.

Israel acusa a Hamás de haber excavado túneles bajo los hospitales de Gaza y de utilizar esos edificios como centros de mando.

- Reunión en París -

El viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminó que Israel debe prevenir posibles actos de "genocidio" en su guerra contra Hamás, clasificado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

También pidió a Israel que facilitase la entrada de asistencia humanitaria en Gaza. Sin embargo, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir sus fallos.

La guerra prosigue sin descanso, pero Catar, Egipto y Estados Unidos intentan mediar a favor de una nueva tregua, que incluiría la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, como ya ocurrió a finales de noviembre.

Un centenar de rehenes fueron liberados entonces a cambio de presos palestinos. Según las autoridades israelíes, 132 rehenes siguen retenidos en la Franja de Gaza, de los cuales 28 estarían muertos.

Una fuente de seguridad dijo el viernes a la AFP que el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense se reunirá con autoridades de Israel, Egipto y Catar "en los próximos días en París" para intentar alcanzar un acuerdo de tregua con Hamás.

