Combates entre grupos rebeldes rivales dejan 27 muertos en Colombia

BOGOTÁ, 18 ene (Reuters) -

Al menos 27 integrantes de un grupo guerrillero izquierdista murieron en combates con una facción rival por el control territorial de una zona selvática del suroeste de Colombia, estratégica para la producción y el tráfico de cocaína, informaron el domingo autoridades militares.

Los enfrentamientos, los más violentos en meses recientes, se produjeron en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, a 300 kilómetros al suroeste de Bogotá, dijo una fuente del Ejército.

Los combates se dieron entre una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dirigida por Néstor Gregorio Vera, más conocido por su nombre de guerra como Iván Mordisco, y otra dirigida por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, precisó una segunda fuente militar.