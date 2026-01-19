Combates entre grupos rebeldes rivales dejan 27 muertos en Colombia

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 18 ene (Reuters) -

Al menos 27 integrantes de un grupo guerrillero izquierdista murieron en combates con una facción rival por el control territorial de una zona selvática del sureste de Colombia, estratégica para la producción y el tráfico de cocaína, informaron el domingo autoridades militares.

Los enfrentamientos, los más violentos en meses recientes, se produjeron en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, a 300 kilómetros al sureste de Bogotá, dijo una fuente del Ejército.

Los combates se dieron entre una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dirigida por Néstor Gregorio Vera, más conocido por su nombre de guerra como Iván Mordisco, y otra dirigida por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, precisó una segunda fuente militar.

Los dos grupos conformaron el denominado Estado Mayor Central, pero en abril de 2024 se separaron por disputas internas. Las víctimas pertenecían al grupo de Vera, aseguraron las dos fuentes militares.

Un dirigente del grupo de Díaz Mendoza confirmó a Reuters los combates y los 27 muertos.

"La Vigésima Segunda Brigada de Selva mantiene presencia en el área, adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido", dijo horas después en una declaración grabada en video el segundo comandante de esa unidad militar, coronel Ángel Benítez.

La guerrilla liderada por Díaz Mendoza mantiene un diálogo de paz con el presidente Gustavo Petro, pero la de Vera continúa sus hostilidades luego de que el Gobierno suspendió un cese al fuego bilateral.

Las ahora facciones rivales rechazaron un acuerdo de paz de 2016 que permitió que unos 13.000 integrantes de las FARC abandonaran la lucha armada y se reintegraran a la sociedad tras deponer las armas.

El conflicto armado de más de seis décadas, financiado principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal, ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados, mientras los esfuerzos de paz de Petro no avanzan. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Raúl Cortés)