Combatientes de Hamas refuerzan su control en Gaza y ensombrecen el futuro del alto el fuego

Hamás lleva a cabo una ejecución pública en Gaza

Identificados restos de los rehenes

Comienza la retirada de escombros

Por Nidal al-Mughrabi y Maayan Lubell

EL CAIRO/JERUSALÉN, 14 oct (Reuters) - Los combatientes de Hamás reforzaron su control en Gaza el martes tras llevar a cabo ejecuciones públicas, en un desafío a la afirmación de Israel de que la guerra no puede terminar bajo el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta que los militantes sean desarmados. En una cruda señal del regreso del grupo, los combatientes ejecutaron a hombres a los que acusaron de colaborar con las fuerzas israelíes. En un vídeo difundido a última hora del lunes, combatientes de Hamás arrastraron a siete hombres hasta un círculo de personas en la ciudad de Gaza, los obligaron a arrodillarse y les dispararon por la espalda. Una fuente de Hamás confirmó la autenticidad del vídeo. Residentes de Gaza dijeron que los combatientes eran cada vez más visibles el martes, que se desplegaron en las rutas necesarias para las entregas de ayuda. Fuentes de seguridad palestinas han dicho que decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre combatientes de Hamás y rivales en los últimos días. Si bien las tropas israelíes se han retirado de las zonas urbanas de Gaza en virtud del alto el fuego que comenzó la semana pasada, los disparos de aviones no tripulados mataron a cinco personas cuando iban a inspeccionar viviendas en un suburbio al este de la ciudad de Gaza y un ataque aéreo mató a una persona e hirió a otra cerca de Jan Yunis, informaron autoridades sanitarias de Gaza. Hamás acusó a Israel de violar el alto el fuego. El ejército israelí dijo que había disparado contra personas que cruzaron las líneas de la tregua y se acercaron a sus fuerzas tras hacer caso omiso de las peticiones de que dieran marcha atrás.

Proclama un "amanecer histórico"

La reanudación del control de Hamás en Gaza y los continuos destellos de violencia ponen de relieve los enormes obstáculos a los que se enfrentan los esfuerzos por hacer avanzar el plan de alto el fuego de Trump hacia una resolución de más largo plazo.

Si bien Trump proclamó el lunes ante el Parlamento israelí el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", aún deben negociarse algunos de los elementos más difíciles de su plan para resolver cuestiones que hicieron naufragar anteriores esfuerzos por poner fin a la guerra.

Las fuerzas israelíes siguen atrincheradas en gran parte de Gaza tras su retirada parcial dentro del diminuto y abarrotado territorio.

Los aumentos prometidos en las entregas de ayuda aún no se han materializado para una población de 2,2 millones de personas, muchas de las cuales se enfrentan a la hambruna. La cumbre celebrada el lunes en Egipto bajo los auspicios de Trump concluyó sin ningún anuncio público de avances importantes hacia el establecimiento de una fuerza militar internacional para Gaza o de un nuevo órgano de Gobierno. Los restos de al menos 23 rehenes muertos permanecen en Gaza.

HAMÁS REAFIRMA SU CONTROL El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido sistemáticamente que la guerra no puede terminar hasta que Hamás entregue sus armas y deje de controlar Gaza, una exigencia que los combatientes han rechazado, torpedeando todos los esfuerzos de paz anteriores. Cuando los combatientes de Hamás aparecieron en las calles durante el último alto el fuego en enero-marzo, Israel abandonó la tregua y suspendió las negociaciones sobre el fin de la guerra. Pero Trump, tras anunciar que la guerra ya ha terminado, dijo el lunes que Hamás aún tenía luz verde temporal para mantener el orden.

"Ellos sí quieren poner fin a los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos la aprobación por un período de tiempo", dijo.

Fuentes de Hamás dijeron a Reuters el martes que el grupo no toleraría más violaciones del orden en Gaza y que perseguiría a colaboradores, saqueadores armados y traficantes de drogas.

El grupo, aunque muy debilitado tras dos años de bombardeos e incursiones terrestres israelíes, se ha ido reafirmando gradualmente y los combatientes que le quedaban han vuelto a las calles desde el alto el fuego del fin de semana. El grupo, que gobierna Gaza desde 2007, también desplegó a cientos de trabajadores para iniciar la limpieza de escombros en rutas clave necesarias para acceder a viviendas dañadas o destruidas y para reparar tuberías de agua rotas. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Maayan Lubell en Jerusalén. Contribución de Emma Farge en Ginebra. Edición en español de Javier López de Lérida)