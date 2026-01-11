Combatientes kurdos evacuados de Alepo tras días de enfrentamientos

ALEPO, Siria (AP) — Combatientes kurdos fueron evacuados de un barrio en disputa en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, informaron funcionarios el domingo temprano, un movimiento que podría poner fin a varios días de violentos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales.

La agencia de noticias estatal SANA informó que autobuses transportaron a los últimos combatientes del barrio de Sheikh Maqsoud en Alepo hacia el noreste de Siria, que está bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos.

"A través de la mediación internacional para detener los ataques y violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, hemos llegado a un entendimiento que lleva a un alto el fuego y la evacuación segura de mártires, heridos, civiles atrapados y combatientes de los barrios de Achrafieh y Sheikh Maqsoud hacia el norte y este de Siria"", declaró el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, en una publicación en X.

Hizo un llamado a los "mediadores para que cumplan sus promesas de detener las violaciones y para que trabajen hacia el regreso seguro de los desplazados a sus hogares".

Un periodista de Associated Press en el lugar vio autobuses saliendo el domingo y fue informado por funcionarios que los transportes llevaban a 360 combatientes. Otros autobuses con civiles y combatientes detenidos partieron el sábado.

Ataques con drones son parte de intensos enfrentamientos

Las fuerzas de seguridad sirias se desplegaron el sábado en Sheikh Maqsoud después de días de enfrentamientos con combatientes kurdos que dejaron decenas de muertos y heridos.

Durante el día, se reportaron varios ataques con drones en Alepo, la ciudad más grande de Siria, lo que llevó a las autoridades a detener los vuelos civiles en el Aeropuerto Internacional de Alepo hasta nuevo aviso, dijo la televisión estatal.

El sábado por la tarde, un dron explosivo impactó el edificio de la Gobernación de Alepo poco después de que dos ministros del gabinete y un funcionario local realizaran una conferencia de prensa sobre los desarrollos en la ciudad. No hubo información sobre víctimas.

La televisión estatal siria emitió imágenes que mostraban un dron explotando al estrellarse contra el edificio y culpó a los combatientes kurdos por el ataque. Las FDS negaron los informes, diciendo que sus combatientes no atacaron un objetivo civil.

Los enfrentamientos entre ambos bandos son los más intensos desde la caída del entonces presidente Bashar Assad en diciembre de 2024. Al menos 22 personas murieron en cinco días de enfrentamientos y más de 140.000 fueron desplazadas.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, mantuvo conversaciones en Damasco el sábado con altos funcionarios, incluido el presidente Ahmad al-Sharaa, y pidió a todas las partes que cesen las hostilidades y regresen al diálogo.

"La violencia corre el riesgo de socavar el progreso logrado desde la caída del régimen de Assad e invita a la interferencia externa que no sirve a los intereses de ninguna parte", indicó Barrack en X.

"Instamos a todas las partes a ejercer la máxima moderación, cesar inmediatamente las hostilidades y regresar al diálogo", agregó, diciendo que los enfrentamientos socavan el acuerdo alcanzado en marzo entre el gobierno y el liderazgo kurdo.

Dijo que los recientes acontecimientos en Alepo eran "profundamente preocupantes", y el objetivo de Washington "sigue siendo una Siria soberana y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, donde la igualdad, la justicia y la oportunidad se extiendan a todo su pueblo".

Residentes huyen de áreas de mayoría kurda en Alepo

La agencia de noticias estatal siria SANA informó que dos combatientes kurdos se inmolaron mientras estaban rodeados por fuerzas de seguridad sin causar víctimas, ya que aún se escuchaban disparos en el barrio de Sheikh Maqsoud alrededor del mediodía del sábado.

Desde las primeras horas, las fuerzas de seguridad sirias estaban barriendo el barrio después de pedir a los residentes que se quedaran en casa por su propia seguridad.

Cientos de personas que huyeron del barrio días antes esperaban en las entradas de Sheikh Maqsoud para ser permitidos entrar una vez que las operaciones militares terminen.

Los enfrentamientos estallaron el martes en los barrios predominantemente kurdos del norte de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, después de que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias, la principal fuerza liderada por los kurdos en el país, no lograran avanzar en cómo fusionar sus fuerzas en el ejército nacional. Las fuerzas de seguridad han capturado desde entonces Achrafieh y Bani Zaid.

Las fuerzas kurdas reportaron que al menos 12 civiles murieron en los barrios de mayoría kurda en los cinco días de enfrentamientos, mientras que funcionarios del gobierno informaron que al menos 10 civiles murieron en las áreas circundantes controladas por el gobierno.

-Siria acusa a combatientes kurdos de usar edificios civiles El ministro de Información de Siria, Hamza al-Mustafa, dijo a la televisión estatal que los combatientes kurdos usaron edificios civiles, incluidos hospitales y clínicas, durante los enfrentamientos. Cada lado ha acusado al otro de iniciar la violencia y de apuntar deliberadamente a barrios e infraestructuras civiles, incluidos equipos de ambulancias y hospitales.

La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, liderada por los kurdos, que controla gran parte del noreste de Siria, señaló que las fuerzas de seguridad atacaron el Hospital Khaled Fajr en Sheikh Maqsoud, poniendo en peligro la vida de pacientes y paramédicos. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y obligue a las fuerzas gubernamentales a detener los bombardeos.

La televisión estatal informó que al menos un miembro de seguridad resultó herido cuando un dron disparado por las FDS atacó el barrio.

Periodistas de Associated Press dijeron que se podían escuchar ráfagas de disparos mientras drones desplegados por el gobierno sobrevolaban Sheikh Maqsoud.

El ejército sirio declaró el barrio "zona militar cerrada" desde la noche del viernes mientras lanzaba una "operación de limpieza".

El viernes, Barrack discutió los desarrollos en Siria con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Amán. El enviado de Estados Unidos dijo que Jordania ofreció apoyo a los esfuerzos destinados a consolidar el alto el fuego y la retirada pacífica de los combatientes kurdos de Alepo.

El corresponsal Bassem Mroue contribuyó con esta nota desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.