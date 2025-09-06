LA NACION

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado
Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 6 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 39, 13, 7, 12, 44. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.185.791 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 43.015 euros, en tanto que han sido respectivamente validados en la administración de loterías número 2 de Sestao (Bizkaia); la número 11 de Cáceres y el despacho receptor número 79.415 de Albaida (Valencia).

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 71 boletos acertantes, que recibirán 908 euros.

De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 4888 boletos acertantes, que recibirán 19,8 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 84.596 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.

LA NACION
Más leídas
  1. Varias explicaciones y una queja de Felipe Contepomi tras la derrota de los Pumas en Australia
    1

    Felipe Contepomi y una airada queja tras la derrota de los Pumas ante Australia: “No sé adónde vamos con estas cosas”

  2. Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
    2

    Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo

  3. Emitieron miles de pasaportes con fallas que impiden viajar y piden a los argentinos que los devuelvan
    3

    Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan

  4. Una semana después de sus críticas, qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine
    4

    Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028

Cargando banners ...