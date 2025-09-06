Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado
Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 6 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 39, 13, 7, 12, 44. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.185.791 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 43.015 euros, en tanto que han sido respectivamente validados en la administración de loterías número 2 de Sestao (Bizkaia); la número 11 de Cáceres y el despacho receptor número 79.415 de Albaida (Valencia).
De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 71 boletos acertantes, que recibirán 908 euros.
De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 4888 boletos acertantes, que recibirán 19,8 euros.
De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 84.596 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.
