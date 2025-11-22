Combinación ganadora del sorteo de LA NACION de 'La Bonoloto' celebrado este sábado

LA NACION

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 22 de noviembre, ha estado formada por los números 22, 23, 40, 43, 44 y 46. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.847.747,5 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 3.800.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 55 de Torremolinos (Málaga), situada en Avenida Isabel Manoja, 30.

