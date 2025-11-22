Combinación ganadora del sorteo de LA NACION de 'La Primitiva' celebrado este sábado 22 de noviembre

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 22 de noviembre, ha estado formada por los números 9, 12, 15, 22, 34 y 48. El número complementario es el 13, el reintegro el 5 y el Joker, 2359824. La recaudación ha ascendido a 10.613.404 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 44.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 44790 de Arrecife (Las Palmas), situado en La Azaña, 4-bajo izquierda y en la Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez (Albacete), situada en Carretera de Jorquera, 4.